РИАМО(БАЛАШИХА) - 14 янв. В микрорайоне Новое Павлино подмосковной Балашихи будут рассматривать вопрос о введении дополнительных маршрутов для обслуживания микрорайона, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Михаил Объедков.

«В различных пабликах Балашихи активно обсуждается вопрос многочисленных очередей на остановку общественного транспорта в мкр. Новое Павлино. Проблема действительно существует. По поручению главы городского округа Сергея Юрова, сегодня вместе с заместителем главы администрации Алексеем Ковалевым, с компанией-застройщиком МИЦ и представителем «Мосавтодора» на месте провели встречу по решению данного вопроса», - написал Объедков в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что в ближайшее время напротив домов №№ 1 и 3 по Косинскому шоссе сделают два заездных кармана автобусной остановки. Дополнительно демонтируют две искусственные дорожные неровности, которые существенно замедляют движение автотранспортных средств, в том числе и автобусов.

«Эти два мероприятия позволят избежать многочисленных очередей на остановку общественного транспорта. Так же будем рассматривать дополнительные маршруты для обслуживания микрорайонов», - заключил Объедков.