РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 янв. Сотрудники ЦНИИТОЧМАШ подмосковного Подольска прослушают обучающие вебинары по развитию производственных систем, сообщили в пресс-службе предприятия.

Сотрудники Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (входит в госкорпорацию «Ростех») пройдут обучение по развитию производственных систем. Бесплатные вебинары организует академия «Ростеха», которая определена центром компетенций в сфере повышения производительности труда. В рамках деятельности центра компетенций предусмотрена также консультационная поддержка проектов предприятий по повышению операционной эффективности.

Слушатели вебинаров изучат философию, методы и инструменты развития производственных систем, рассмотрят принципы, цели, виды потерь, разберут на практике внедрение систем организации рабочего пространства 5С и всеобщего обслуживания оборудования (TPM) на рабочих местах.

Вебинары пройдут в четыре потока в январе-апреле текущего года. В настоящее время заявки на обучение подали 11 сотрудников института.