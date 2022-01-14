РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 янв. Жители Люберец с 1 января 2022 года могут оформить лист нетрудоспособности только в форме электронного документа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Листки о нетрудоспособности работающие горожане теперь могут оформлять только в электронной форме. Работникам (застрахованным гражданам) распечатывать выписки из документа или предоставлять другие виды бумажных носителей в кадровую и бухгалтерскую службы не обязательно. Сообщить номер документа можно дистанционно.

Сотрудники, у которых есть подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг, получают информационные сообщения об оформлении электронного документа (номере, датах открытия, продления, закрытия, а также назначении на его основании пособия и его выплате) в Личном кабинете получателя услуг ФСС РФ, а также в мобильном приложении «Социальный навигатор».

Отслеживать статус своего больничного и этапы начисления пособий можно на портале «Госуслуги».