РИАМО - 14 янв. В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 63,7%, полностью привились от заболевания 76,6 млн россиян, сообщает Федеральное агентство новостей.

Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она также добавила, что этот показатель улучшился за последнюю неделю.

Ранее она говорила о том, что штамм «омикрон» может вытеснить «дельту».

На территории России за минувшие сутки подтвердили 23 820 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии этот показатель составляет 10 747 125. При этом за сутки также зафиксировали 739 летальных исходов среди пациентов. С начала пандемии умерло 319 911 человек с подтвержденным заражением коронавирусом.