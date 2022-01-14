РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 янв. Студенты помогли очистить от снега детские игровые площадки в одном из детских садов Подольска, сообщается в группе «ММЦ ПОДОЛЬСК» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры структурного подразделения «Львовское» колледжа «Московия» в Подольске 12 января помогли убрать снег на территории детского сада «Ладушки» микрорайона Львовский.

Так, студенты очистили игровые площадки, подходы к ним и даже построили снежную горку для маленьких воспитанников.