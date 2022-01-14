РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 янв. Пробка длиной около 3 км наблюдается на проспекте Ленина в подмосковном Подольске из-за ДТП в пятницу вечером, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

У церкви Николая Чудотворца Подольского и автобусной остановки «АТП-6» произошло ДТП. На данном промежутке дороги затор протянулся до поворота на Быковскую улицу с проспекта Юных Ленинцев.

Еще одна авария наблюдается на Комсомольской улице у кругового движения на Матросскую улицу. Здесь также образовался крупный затор.

Пробки есть и на улицах Большая Серпуховская, Кирова, Индустриальная, Высотная и многих других.