РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 янв. В городском округе Мытищи на Пироговском шоссе образовалась пробка длиной порядка 2 км, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Движение затруднено в сторону Олимпийского проспекта. Пробка начинается на пересечении с ул. Сиреневой и продолжается до пересечения с Олимпийским проспектом. Заторы также наблюдаются и в обратную сторону.

Затруднено движение также на улицах Силикатная, Мира, Комарова и Шараповском проезде.