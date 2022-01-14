РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 янв. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поздравил семью из Подольска с бриллиантовой свадьбой и вручил подарки, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Максимович.

В Подольске бриллиантовую свадьбу 13 января отмечала семья Сорокиных. Василий и Татьяна вместе уже 60 лет.

«Совместно с замглавы администрации по вопросам социальных коммуникаций и молодежной политике Татьяной Ропот поздравили с такой знаменательной датой чету Сорокиных. От главы городского округа Подольск Николая Пестова и от Мособлдумы передали семье с 60-летним стажем подарки и букеты цветов», – написал Максимович.

Он отметил, что пожелал паре долгих и счастливых лет семейной жизни в согласии и любви в окружении заботливых детей и внуков.