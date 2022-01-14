РИАМО - 14 янв. Для выезда дежурной ремонтной бригады, которая устранит проблемы с отоплением, возникшие после сбоя, жителям городского округа Лыткарино следует оставлять заявки с указанием адреса, сообщили РИАМО в администрации муниципалитета.

13 декабря в округе случился технологический отказ в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения. Там произошел прорыв на магистральном трубопроводе.

В администрации отметили, что все дома уже подключили к отоплению, но идет завоздушивание системы, тогда тепло в квартиры может не поступать. В данном случае следует обращаться к дежурному своей управляющей компании, в диспетчерскую службу, в городскую ЕДДС (8-495-555-24-24, 8-495-555-70-01, «112») и в приемную администрации округа (8-495-552-88-88), чтобы выехала дежурная бригада.

«Технологически при отключении отопления и его возобновлении, то есть при заполнении теплоносителя, происходит завоздушивание. Оно может затронуть дом, стояк подъезда», — сказали в администрации муниципалитета.