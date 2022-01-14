РИАМО - 14 янв. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для РФ станет красной линией появление вооруженных сил НАТО у российских границ, сообщает Федеральное агентство новостей.

Глава МИД РФ заявил, что НАТО пытается превратить Украину в плацдарм против России. Лавров отметил, что появление военно-политического блока у границ России неприемлемо вне зависимости от того, вступит Украина в НАТО или нет.

Кроме того, Россия не станет терпеть появление вооружений Соединенных Штатов в Азовском море.

Ранее американский таблоид The New York Times отмечал, что вхождение Украины в состав НАТО в ближайшее время маловероятно из-за сомнений руководства европейских стран.