РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 янв. В рамках проведения информационно-профилактического мероприятия «Зимние каникулы» сотрудники люберецкой Госавтоинспекции напоминают юным пешеходам о важности использования световозвращающих элементов и соблюдения правил дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В общеобразовательных учреждениях проводят акции «Засветись! Стань заметнее на дорогах!». Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов в темное время суток и снижают риск возникновения ДТП.

Участникам акции в подарок вручили световозращающие значки и рассказали, куда их лучше прикрепить.

Также на территории городского округа Люберцы по 23 января проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход - пешеходный переход». Водителей просят снижать скорость перед «зебрами», а пешеходов — использовать световозвращающие элементы на одежде.