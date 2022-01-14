РИАМО - 14 янв. Церемонию прощания с народной артисткой РФ Анастасией Вознесенской проведут в МХТ имени А.П. Чехова 17 января, сообщается на сайте театра.

Актриса театра и кино, народная артистка России Анастасия Вознесенская умерла на 79-м году жизни.

Гражданская панихида начнется в 11:00 по адресу: Камергерский переулок, 3. В 12:30 отпевание усопшей состоится в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках по адресу: Софийская набережная, 32, стр. 13.

Похоронят актрису на Троекуровском кладбище столицы.

Анастасия Вознесенская родилась 27 июля 1943 года в Москве. Популярность она получила после роли радистки Ани в фильме «Майор Вихрь», но предпочла сцену театра. Он редко снималась в кино.

Она выступала на сценах театров «Современник» и МХАТ. Среди ее работ: роли Галины и Веры в «Утиной охоте», роль Маши в «Чайке», роль Бабановой в «Иванове» и роль Наташи в «Мишином юбилее».

Муж актрисы – народный артист РСФСР Андрей Мягков – скончался 18 февраля 2021 года. Они прожили в браке 57 лет.