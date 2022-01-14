РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 янв. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов передал продуктовый набор и сладкий новогодний подарок семье из микрорайона Железнодорожный. В семье воспитывается мальчик с тяжелым заболеванием сердца, сообщает пресс-служба депутата.

Обращение поступило в волонтерский штаб балашихинского отделения партии «Единая Россия».

«Мама мальчика ждет второго малыша. Конечно, таким семьям, мы должны и будем помогать вне зависимости от эпидемиологической ситуации», - отметил Ефимов.

Он передал продуктовый набор маме мальчика Оксане, а ребенку – сладкий новогодний подарок, поздравил их с прошедшими праздниками, пожелал крепкого здоровья и хороших оценок в школе.

Парламентарий напомнил, что волонтерский штаб «Единой России» продолжает работу и принимает заявки по телефону 8 (495) 522-50-19.