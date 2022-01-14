РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 янв. В пятницу в городском округе Мытищи в торжественной обстановке поздравили окружных журналистов с профессиональным праздником – Днем российской печати, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

С поздравлением к журналистам обратилась исполняющая обязанности заместителя главы городского округа Оксана Посаженникова.



«Позвольте мне от имени главы Мытищ Виктора Сергеевича Азарова поздравить вас с профессиональным праздником – Днем российской печати. Мы все приходим в эту профессию разными путями. Наверно, у каждого есть своя история становления, и я думаю, что в каждом материале есть ваша частичка теплоты, души, профессионализма. Я абсолютно уверена, что каждый материал вы делаете с большой любовью», – сказала Посаженникова.



Поздравили в этот день и представителей информационных служб предприятий округа, которые активно сотрудничают с мытищинскими СМИ. В их числе ГК «ССТ», АО «Метровагонмаш», Мытищинская городская клиническая больница и другие.

Награды в профессиональный праздник представителям СМИ вручил председатель совета депутатов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Мытищ Андрей Гореликов.

«Хочу выразить всем вам слова благодарности и признательности за вашу работу. Действительно, на территории округа очень активно работают средства массовой информации. Давайте продолжать работать, давайте узнавать что-то новое и делиться этой информацией со всеми окружающими», – отметил Гореликов.



Также награды вручила председатель регионального отделения Союза журналистов Подмосковья Ирина Мельникова.



«Союз журналистов России и его региональное отделение – Союз журналистов Подмосковья, членом которого я являюсь, сегодня находятся на ощутимом подъеме. По итогам 2021 года мы вошли как лидеры за в топ-20 лучших региональных организаций. От имени председателя Союза журналистов Подмосковья Натальи Чернышовой благодарю вас за верность профессии и желаю много творческих высот», – сказала Мельникова.