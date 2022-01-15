РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 янв. Сдать натуральные новогодние ели на переработку можно будет в 2 пунктах в Балашихе с субботы, сообщается в Instagram-аккаунте управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации городского округа.

Пункты откроются в субботу в рамках экологической акции «Подари своей елке вторую жизнь», которая пройдет по всему Подмосковью в 4-й раз. Экоакция продлится до 15 февраля. Собранные деревья направят на переработку.

Ели превращают в щепу, часть используют в качестве компоста для производства почвогрунтов. Некоторые ели пойдут на производство фанеры, а раздробленную щепу применят в биофильтрах с бактериями для дегазации закрытых мусорных полигонов в Подмосковье.

Всего в Балашихе будет открыто 2 специальных брендированных пункта для приема елей: площадки «Мегабак» на ул. Терешковой и ул. Пригородной.