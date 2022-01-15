РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 янв. С субботы в подмосковном Домодедове можно будет сдать живую новогоднюю елку на переработку в 2 пункта приема, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Акция «Подари своей елке вторую жизнь» пройдет в Подмосковье с 15 января по 15 февраля. Елки будут переработаны в щепку, которая станет удобрением для высадки новых деревьев в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» в 2022 году.

В Домодедове пункты сбора елок будут находиться по адресам: ул. Кирова, д. 26, территория МБУ «Комбинат благоустройства» и ул. Ломоносова, д. 12/1.