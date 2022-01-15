РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 янв. Бесплатный рок-концерт «Постновогодний синдром» проведут в подмосковном Подольске в субботу, на нем прозвучат известные песни в необычных аранжировках и авторский материал, сообщается в группе «Подольский рок-клуб «Последний Шанс» в соцсети «ВКонтакте».

Рок-клуб «Последний Шанс» приглашает горожан на первый в текущем году детокс-концерт «Постновогодний синдром», который начнется в 18:00. Для любителей рока выступят такие группы, как «Монолит», «Бейгл», Rumors, «Потеряны в пространстве».

Вход свободный. Концерт пройдет по адресу: ул. Почтовая, д. 8.