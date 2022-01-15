РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 янв. В субботу в Красногорске откроются два пункта приема на переработку отслуживших свое новогодних елей, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В Московской области в четвертый раз стартует ежегодная экологическая акция, которая продлится до 15 февраля. Она направлена на обеспечение сбора и утилизации натуральных елей, использованных населением в декоративных целях в новогодние праздники 2021-2022 годов.

Весь объем собранных елей напрямую отправят на вторичную переработку. Деревья переработают в щепу в специальных дробилках, часть используют в качестве компоста и производства почвогрунтов, применяемых при высадке новых елей в рамках областных акций «Посади свое дерево» и «Лес Победы», часть пойдет на производство фанеры, которая будет использована в производстве элементов новых детских площадок.

В округе площадки для сбора живых елей оборудуют по адресам: Красногорск, ярмарочная площадь у ДК «Подмосковье» и поселок Нахабино, ул. Белобородова, д. 1.​