РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 янв. С субботы в Щелкове стартует акция «Подари своей елке вторую жизнь», жители смогут сдать натуральные новогодние ели на переработку. Сделать это можно до 15 февраля, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Все собранные ели отправляются на вторичную переработку, их превратят в щепу в специальных дробилках. Часть щепы станет компостом и пойдет на производство почвогрунтов. Из другой части материала сделают фанеру для элементов детских площадок. Еще щепа применяется для создания биофильтров с бактериями при дегазации закрытых полигонов Московской области.

На территории городского округа Щелково определены 7 пунктов сбора: пр-т 60 лет Октября, д. 2б; ул. Парковая, 4; ул. Циолковского, 3; п. Загорянский, ул. Димитрова, 59А; п. Фряново, между мкрн Аксеновское поле и д. Аксеново (рядом с пунктом приема шин); д. Медвежье-Озерское, ул. Юбилейная, 1; ул. Заречная, 9.