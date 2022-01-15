РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 янв. Первые в нынешнем сезоне соревнования лыжников пройдут на территории музея-усадьбы «Архангельское» в подмосковном Красногорске в субботу, сообщается на официальном сайте музея.

«Объявляем о первых лыжных соревнованиях зимнего сезона 2021-2022, которые состоятся в субботу, 15 января 2022 года, на исторической трассе живописной части Быковой рощи, высаженной в период владения Голицына Николая Алексеевича (конец XVIII века)», - говорится в сообщении.

В зависимости от возраста участники смогут пройти дистанцию от 1 до 4 км.

К участию в соревнованиях допускаются граждане, не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям спортом. Необходима предварительная запись. Стартовый взнос для детей 150 рублей, для взрослых – 300 рублей.

Подробная информация о регистрации и условиях участия – на официальном сайте музея-усадьбы.