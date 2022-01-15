РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 янв. Первые подмосковные мотогонки на льду пройдут в городском округе Мытищи в субботу, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Соревнования по дисциплинам: эндуро, кросс (массовый заезд), мотоциклы с коляской (одиночный и парный заезд), квадроциклы и унимото (одиночный и парный заезд) пройдут на территории залива в зоне отдыха «Дубрава» на Пироговском водохранилище.

Участники соревнований проедут по трассе 500 м на шершавом льду. В заездах могут принять участие только зарегистрированные экипажи. Начало заездов в 9:00.

На территории зоны отдыха «Дубрава» для гостей и участников фестиваля также будут организованы места отдыха, столы, мангалы, будут гореть бочки с кострами и работать теплое кафе.