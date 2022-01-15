РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 янв. УК Подольска просит жителей 7 домов в микрорайоне Климовск убрать машины во дворах в субботу для уборки снега, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

Жителей домов №№10/6, 12, 14/7 по улице Дмитрия Холодова, домов №№11/2, 13, 15/ 1 по улице Заводская и дома №4 по проспекту 50-летия Октября, имеющим автомобили, просят убрать свои машины в субботу.

В этот день с 11:00 по данным адресам будет проводиться уборка снега. Машины необходимо убрать для того, чтобы рабочие могли качественно почистить дороги.