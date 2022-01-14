РИАМО - 14 янв. Штамм «омикрон» выявили у 50% жителей Москвы, заболевших Covid-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ситуация с каждым днем осложняется в связи с тем, что «омикрон» начинает доминировать. Доли заболевших, последние исследования давали 41%, но на сегодняшний день можно уже с уверенностью говорить о том, что больше половины заболевших - это заболевшие «омикроном», — сказал Собянин в интервью на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что это говорит об увеличении динамики распространения штамма.​

За минувшие сутки в Москве выявили 5712 случаев коронавируса, умерли 69 человек, а вылечились – 2888 пациентов.

Всего с начала пандемии в городе выявили 2 075 669 случаев заболевания. Вылечились от инфекции 1 902 438 человек, умерли 37 739 пациентов.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко говорил о том, что штамм «омикрон» распространяется значительно быстрее, чем «дельта». По его словам, Россия не сможет избежать нового штамма, поэтому идет активная подготовка системы здравоохранения.