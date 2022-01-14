РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 янв. В график отчетов администрации Домодедова перед населением внесли изменения. Теперь отчет в микрорайоне Западный пройдет 26 января, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

На встрече будет озвучен отчет о проделанной работе на территории по итогам 2021 года, а также даны ответы на волнующие жителей вопросы.

С учетом ограничительных мер в связи со сложной эпидемиологической обстановкой на отчет будут приглашены лица из числа общественных помощников главы, представителей уличных комитетов, общественных советов, руководителей предприятий и учреждений, а также представителей Общественной палаты округа и другие. Вопросы можно отправить на почту своего территориального отдела. В микрорайоне Западный почта - zapad@domod.ru.

Ранее отчет в микрорайоне Западный планировали провести 20 января.