РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 янв. Три творческих объединения городского округа Люберцы получили звание «Образцовый детский коллектив Московской области», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Министерство образования Московской области присвоило звание образцового детского коллектива Подмосковья ансамблю «Свирель» гимназии №24, театру кукол «Антошка» и «Творческой мастерской» МУДО ДДЮТ.

Коллективы, которым присвоили звание, лауреаты и дипломанты муниципальных, региональных и всероссийских конкурсов, фестивалей, выставок, обладают высоким исполнительским мастерством, отличаются своеобразием и самобытностью.