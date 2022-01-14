РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 янв. Легковой автомобиль сбил подростка, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора на улице Ленинградской в Подольске, сообщил начальник ОГИБДД МВД РФ по городскому округу майор полиции Юрий Черепянский.

По предварительным данным, инцидент случился 12 января в 08:00 у дома 20 на улице Ленинградской.

В результате дорожно-транспортного происшествия подросток получил травмы. По данному факту организована проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства аварии.