РИАМО - 14 янв. С 31 декабря по 9 января пассажиры железнодорожных вокзалов Москвы потеряли свыше 1 тыс. вещей. Чаще всего свой багаж жители и гости столицы забывали на Казанском и Ленинградском вокзалах, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Чаще всего на новогодних праздниках пассажиры оставляли на вокзалах наушники, зарядные устройства, телефоны, сумки и предметы гардероба.

Наиболее необычными находками оказались дизайнерская люстра ручной работы и медицинский костыль на Ленинградском вокзале. На Павелецком вокзале была найдена искусственная елка, а на Казанском вокзальном комплексе был обнаружен кубок с Всероссийского турнира по Киокусинкай «Казанский кремль».

В случае потери личных вещей необходимо обратиться за помощью к сотрудникам вокзала или полицейским. Обнаруженные на вокзалах предметы хранятся в течение 30 дней. Потерянные документы сразу направляются в полицию.