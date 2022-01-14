РИАМО - 14 янв. Первый заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Швецов уходит со своего поста с 21 марта 2022 года, сообщается на сайте регулятора.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что Швецов играл ключевую роль в создании мегарегулятора, помог сформировать единые культуру управления и подходы к развитию секторов финансового рынка.

«И Сергей Анатольевич, как никто умеющий мотивировать сотрудников, поддерживать инициативу и изменения, внес большой вклад в то, чтобы банковский и небанковский блоки регулирования и надзора притерлись друг к другу, взаимодействовали эффективно», — подчеркнула Набиуллина.

Она добавила, что Швецов во время своей работы занимался вопросами защиты прав потребителя, финансовой грамотности и доступности.

Швецов работал первым заместителем председателя Банка России с 3 марта 2014 года. В регуляторе он работает с 2011 года.