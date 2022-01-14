РИАМО - 14 янв. Из ФРГ экстрадирован гражданин РФ Мраз Озманян, который в январе 2016 года поджег припаркованный в Москве автомобиль. В России его ждет лишение свободы в колонии-поселении, сообщается на сайте «МВД Медиа».

На Дубнинской улице в Москве мужчина облил горючей жидкостью припаркованное авто и поджег его. Владелец машины в результате понес материальный ущерб в размере 400 тыс. рублей. В марте 2016 года по решению суда Озманян был приговорен к лишению свободы на 1,5 года условно. Сам злоумышленник постоянно проживал в Тульской области. Территориальный орган ФСИН РФ поставил его на учет.

В декабре 2016 года он нарушил условия отбывания наказания, поэтому Кимовский городской суд приговорил его к реальному наказанию с отбыванием в колонии-поселении и возмещением нанесенного ущерба потерпевшему.

«Однако осужденный скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск. В сентябре 2021 года его задержали на территории Германии. Сегодня в международном аэропорту Франкфурта-на-Майне он передан представителям МВД и ФСИН России для доставки в Москву», – сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.