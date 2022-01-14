РИАМО - 14 янв. Московское областное управление ФАС России рассмотрело сведения, представленные комитетом по строительству и архитектуре администрации городского округа Подольск в отношении ООО «Эредас». Было решено внести сведения о компании в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба УФАС Подмосковья.

Согласно представленным сведениям, комитет заключил с обществом контракт на выполнение работ по сносу жилого дома по адресу: г. Подольск, ул. Банная, д. 2.

Однако общество нарушило условия контракта, что вынудило комитет в одностороннем порядке расторгнуть соглашение.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Эредас» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.