РИАМО - 14 янв. Свыше 5,7 млрд рублей выделят на финансирование сферы культуры Московской области в 2021 году. Основная часть средств пойдет на развитие профессионального искусства и кинематографии, а также на проведение концертов и гастролей, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Объем средств, планируемых к выделению подмосковной сфере культуры в 2022 году, вырос на 600 млн рублей по сравнению с показателем 2021 года.

Помимо перечисленных статей расходов, выделенные средства направят на развитие в Подмосковье музеев и библиотек, а также на укрепление технической базы культурных учреждений. Кроме того, в регионе планируют широко развивать профессиональное образование в сфере искусства.

Еще одним важным направлением трат станут реставрационные работы. В 2022 году их планируют провести в Государственном музее-заповеднике «Зарайский кремль», Серпуховском историко-художественном музее, Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина и четырех объектах культурного наследия, находящихся в ведении муниципалитетов.