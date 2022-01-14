РИАМО - 14 янв. В ночь с 18 на 19 января в столице ожидается до минус 9 градусов, пройдет небольшой снег, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«18 января погода облачная, будет небольшой снежок. И к вечеру в том числе. И температура воздуха в Москве будет порядка минус 2 - минус 4 градусов, это вечером», - рассказала Позднякова.

По ее словам, 19 января прогнозируется рост атмосферного давления, в облаках начнут появляться просветы. В ночь на 19 января температура воздуха составит минус 8 - минус 9 градусов.

«И дневная температура уже 19 января будет на том же уровне, потому что начнется адвекция более холодного воздуха. Это начало более холодного периода нынешнего января», - добавила синоптик.

Крещение Господне празднуется 19 января и является одним из главных православных праздников. В Крещенский сочельник (ночь на 19 января) и в сам праздник во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По поверью, на Крещение вся вода становится святой и исцеляет недуги.