РИАМО - 14 янв. Московское областное управление ФАС России привлекло ПАО «Россети Московский регион» к ответственности за повторное административное правонарушение и вынесло компании штраф на 600 тыс. рублей, сообщает пресс-служба подмосковного УФАС России.

Ранее в региональное УФАС с жалобой обратился житель деревни Каблуково городского округа Щелково. Согласно доводам гражданина, компания нарушила правила технологического присоединения и не выполнила мероприятия по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям в законный срок.

УФАС установило, что компания действительно нарушила законный срок технологического присоединения. Ответственность за данное нарушение предусмотрена статьей 9.21 КоАП РФ.

Выяснилось, что компания неоднократно привлекалась к ответственности за аналогичные нарушения. Указанный факт послужил основанием для привлечения компании к административной ответственности.