РИАМО - 14 янв. Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного управления ФАС России, признавшего необоснованной жалобу на нарушение закона о контрактной системе. Сообщение о нарушении поступило от ООО «Компания Блоссом», сообщает пресс-служба подмосковного УФАС РФ.

Ранее в региональное УФАС поступила жалоба ООО «Компания Блоссом» на бездействие администрации городского округа Реутов при определении поставщика картриджей путем проведения электронного аукциона.

По итогам рассмотрения, Московское областное УФАС России признало жалобу компании необоснованной.

Не согласившись с указанным решением, компания обратилась в суд.

Суд Московского округа отказал ООО «Компания Блоссом» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.