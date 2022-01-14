РИАМО - 14 янв. Московские правоохранители задержали мужчину 1978 года рождения, подозреваемого в финансировании запрещенной террористической организации, действующей на территориях Сирии и Ирака, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, подозреваемый был участником онлайн-группы численностью около 30 человек, которые перечисляли деньги на счета боевиков. Средства использовались для материально-технического обеспечения террористических подразделений.

В ходе совместной работы следователей и оперативных сотрудников подозреваемый был установлен и задержан. По месту его проживания проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты банковские карты, электронные носители и технические средства.

В настоящее время с фигурантом проводятся необходимые следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Организатором групп по финансированию терроризма на территории Московского региона выступал Алим Бегиев, склонявший проверенных людей к участию в противозаконной деятельности. Ранее он был приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строго режима. Его соучастники также признаны виновными и осуждены на длительные сроки.