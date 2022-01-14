РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 янв. Сотрудники ГИБДД на дорогах в подмосковном Подольске будут выявлять нетрезвых водителей 15 января, сообщили в группе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

Отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск информирует участников дорожного движения о том, что 15 января будет проводиться профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

За управление машиной в состоянии опьянения предусмотрен административный штраф. Его размер составляет 30 тыс. рублей. Также водителя лишают прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Жителей округа просят звонить по телефонам: 8 (496) 768-16-15, 8 (496)754-66-38, если они стали свидетелями того, что за руль авто сел нетрезвый водитель.