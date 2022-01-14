РИАМО - 14 янв. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов стал вторым в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России по итогам прошлого года, сообщает пресс-служба «Медиалогии».

Также в топ-5 вошли Владимир Константинов (Республика Крым), Юрий Бурлачко (Краснодарский край), Евгений Люлин (Нижегородская область) и Алексей Шапошников (Москва).

В 2021 году Брынцалов был переизбран председателем регионального парламента на первом заседании законодательного органа нового созыва. Еще спикер Мособлдумы доложил о планах по исполнению наказов жителей, собранных в преддверии выборов в Государственную и региональную думы.

Председатель областного парламента сообщил, что льготный проезд на коммерческих маршрутах начнет действовать в Подмосковье в 2022 году. Кроме того, в региональных СМИ широко освещался отчет об итогах работы Брынцалова за 5 лет в городском округе Балашиха, от которого он избирался депутатом.

Рейтинг «Медиалогии» строится на основе базы СМИ, включающей свыше 71 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

При выведении медиаиндекса персоны каждое сообщение о ней оценивается по определенным параметрам: влиятельность источника информации, характер упоминания объекта (позитивный, негативный, нейтральный), роль объекта в сообщении и наличие прямой или косвенной речи.