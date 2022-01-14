РИАМО - 14 янв. Над Центральной Россией образовался ледяной «панцирь», который приведет к появлению гололедицы. Ледяная корка на улично-дорожной сети Москвы начнет формироваться уже после 21:00, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве подморозит после 21 часа и начнет формироваться корка льда. Пешеходы и автомобилисты, будьте внимательны!» – написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Согласно опубликованной синоптиком карте, температура воздуха будет держаться на уровне минус 6 – минус 5 градусов.

Ранее синоптики сообщали, что температура воздуха в Москве превышает многолетние значения января. Такие погодные условия могут сохраниться до конца месяца.