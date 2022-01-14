РИАМО - 14 янв. Похороны российского журналиста и телеведущего Михаила Зеленского состоятся на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает RT.

Тело Зеленского отправят из Доминиканы в Москву 18 января. Дату церемонии прощания огласят позже.

46-летний телеведущий умер во время отдыха с супругой в Доминиканской Республике 11 января. По предварительной информации, причиной смерти стал инфаркт.

Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. Семья много раз переезжала, поэтому школу он закончил в Хабаровске. Свою карьеру начинал на «Радио Ностальжи». Потом работал на телеканале «ТВ-Центр», вел программу «Вести» и ток-шоу «Прямой эфир». В последнее время ведущий занимался проектами на телеканале «Культура».

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