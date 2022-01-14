РИАМО - 14 янв. АО «Ланцет» выполнило первую отгрузку лекарственных средств в Грузию, зарубежные партнеры в рамках заключенного договора получили медицинские губки «Тахокомб», которые используются в хирургии для предотвращения кровопотери. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Это был первый опыт зарубежного сотрудничества для компании.

Для многих западных производителей локальный фармацевтический рынок стран Центральной Азии и Закавказья представляет ограниченный интерес, так как у него небольшая емкость. Еще на этих рынках популярны дженерики, имеющие заведомо меньшую себестоимость, они стоят дешевле, чем оригинальные лекарства. Поэтому функцию поставщиков лекарственных препаратов в эти страны взяли на себя несколько российских компаний, среди которых теперь и АО «Ланцет».

«Мы поставили себе цель в 2022 году наладить контакт с локальными рынками, с местными дистрибьюторами, и адаптировать нашу работу под их потребности. Мы считаем, что пациенты в этих странах тоже должны иметь возможность приобрести качественные и эффективные препараты. Это миссия нашей компании», – сказал генеральный директор АО «Ланцет» Антон Зыбин.

«Цель нашей компании – понять и суммировать потребности каждого рынка отдельно взятой страны, чтобы в будущем сложить их в определенные терапевтические направления. Т. е. врачам или администраторам больницы будет предлагаться определенная группа препаратов различных производителей, например, для анестезиологии и реанимации или лечения онкологических заболеваний. Таким образом, мы будем закрывать сразу несколько потребностей клиник и выполнять свою миссию по обеспечению пациентов в этих странах необходимыми лекарственными препаратами», – прокомментировала директор по развитию бизнеса АО «Ланцет» Наталия Капранова.

Ожидается, что к 2025 году на территории стран ЕАЭС (сейчас объединяет Армению, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан и Россию) будут унифицированы все правила производства и реализации фармацевтических препаратов и медизделий, а производители будут обязаны их соблюдать.

В результате этого должно уменьшиться количество товара, привозимого на территорию государств незаконно (серого импорта), а также должны снизиться административные барьеры для доступа медпрепаратов на национальные рынки.