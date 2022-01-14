РИАМО - 14 янв. В Московской области учащиеся 9-х классов пройдут итоговое собеседование по русскому языку 9 февраля. Получение зачета за собеседование допустит школьников до государственной итоговой аттестации, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

«9 февраля для девятиклассников пройдет итоговое собеседование по русскому языку. Подать заявление необходимо до 26 января, это можно сделать в своей школе», – сообщила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Ребятам предстоит выполнить 4 задания: необходимо будет зачитать вслух текст, пересказать его, затем высказаться в виде монолога по одной из выбранных тем и побеседовать с экзаменатором.

«Каждый год ребята успешно справляются с этой задачей, уверена, в этом году получить «зачет» нынешним девятиклассникам не составит труда», - добавила Каклюгина.

Те, кто не сможет успешно пройти собеседование, не завершит его или не явится по уважительной причине, смогут попробовать повторно получить «зачет» 9 марта и 16 мая 2022 года.