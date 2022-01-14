РИАМО - 14 янв. По предварительным прогнозам, несмотря на колебания, температура воздуха в Москве останется выше многолетних значений января, сообщается на сайте «Метеоновости».

С первых дней январь 2022 года взял курс на тепло. Дневная температура устремилась к нулевой отметке. 6 и 7 января она преодолела этот показатель. В итоге за все дни месяца средняя температура превышает норму чуть более, чем на 2 градуса.

Самым холодным январь был в 1893 году. Тогда средняя температура воздуха в Москве опустилась до минус 21,5 градуса при норме минус 9,3 градуса.

В Подмосковье и столице в пятницу будет облачно, местами пройдет мокрый снег, максимальная температура воздуха составит плюс 2 градуса.

Ранее в Москве обновился рекорд низкого атмосферного давления, он составляет 717,3 мм рт. ст.