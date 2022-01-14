РИАМО - 14 янв. Магазин Billa на востоке столицы могут закрыть на 90 суток за нарушение мер против коронавируса, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

Магазин расположен на Измайловском бульваре, д. 60/10. На предприятии торговли провели рейд.

«Сотрудники и посетители магазина не пользовались средствами индивидуальной защиты. Помимо этого, были отмечены случаи неправильного ношения масок», – отметил главный инспектор ОАТИ Ян Поповский.

За подобные нарушения грозят штрафы в размере 300 тыс. рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.