РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 янв. Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин совместно с заместителем Ириной Копыльченко вручил 3 молодым семьям свидетельства на получение социальной выплаты для приобретения жилья, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Семьи также могут по соцвыплате приобрести дом.

Участвовать в программе могут молодые семьи младше 35 лет, проживающие на территории Котельников.

Узнать дополнительную информацию можно в отделе жилищного обеспечения управления имущественных отношений по адресу: ул. Новая, д. 1 или по телефону: 8(495)550-96-33.