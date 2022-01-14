РИАМО – 14 янв. МТС сравнила интернет-активность жителей столицы и Подмосковья – пользователей мобильного интернета МТС. Выяснилось, что на минувших новогодних праздниках объем передачи данных в области впервые превысил московский, несмотря на меньшее, по сравнению с мегаполисом, количество жителей в Подмосковье, сообщает пресс-служба МТС.

На праздниках жители Подмосковья и столицы активно использовали мобильный интернет. Они скачали в мобильной сети МТС 33 457 Тбайт данных. Это на 33% больше, чем на предыдущих новогодних праздниках. В то же время жители области, которых в 1,6 раза меньше, чем в столице, впервые скачали данных больше, чем москвичи, - 17 712 Тбайт, или свыше 55% общего объема данных.

На новогодних каникулах объем переданных клиентами МТС в Подмосковье данных увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Количество пользователей было сопоставимо с уровнем 2021-го — из столицы в Подмосковье на праздники переезжали порядка 15% клиентов МТС.

Рекордный прирост трафика был зафиксирован в Красногорске. Там объем скачанных данных увеличился более чем в 1,5 раза. Больше всего данных скачивали в Долгопрудном, Лобне, Химках, Одинцове, там зафиксировали рост трафика от 45% до 50%. В топ-10 рейтинга вошли микрорайон Подольска Климовск, Королев, Балашиха, Мытищи и сам Подольск. Жители этих округов скачали на 40-45% больше данных, чем на предыдущих новогодних каникулах.

Объем передачи данных в сети МТС в Московской области вырос благодаря модернизации оборудования и строительству новых базовых станций в прошлом году. В 2021-м МТС увеличила число базовых станций на 20% в том числе благодаря улучшению покрытия в малых населенных пунктах и объектах индивидуального жилищного строительства. Большой объем работ провели во всех 10 городах, где зафиксировали наибольший прирост трафика на праздниках.

Благодаря строительству и модернизации сети средняя скорость мобильного интернета в Подмосковье увеличилась за год в среднем на 35% до 43 Мбит/с и приблизилась к средней скорости в столице – 54 Мбит/с.

«Мы анализируем потребности наших клиентов, основываясь на анализе больших данных и запросов абонентов, улучшаем мобильную связь в местах многоквартирной и индивидуальной застройки и на объектах социально-культурного назначения Подмосковья. В результате регулярной работы скорость и стабильность мобильного интернета в области стали сопоставимы с Москвой», – сказал директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.

Он добавил, что МТС продолжит работать над тем, чтобы жители городов и небольших населенных пунктов Подмосковья, где не везде есть высокоскоростной домашний интернет, могли свободно пользоваться возможностями интернета с мобильных устройств.

Видеоконтент остается основным драйвером роста объема передачи данных. Число обращений к разным видеоресурсам увеличилось на каникулах в 4 раза. ​