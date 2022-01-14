РИАМО - 14 янв. Социальная сеть «Одноклассники» пригласила на онлайн-шоу «ОК на связи» актера театра и кино Андрея Бурковского. Артист рассказал об участии в съемках фильма «Солнечная линия» и карьерном пути, сообщает пресс-служба «Одноклассников».

Бурковский вместе со своей коллегой Юлией Пересильд в течение нескольких лет играет в спектакле по пьесе Ивана Вырыпаева «Солнечная линия», который поставил Виктор Рыжаков. Недавно артисты снялись в экранизации пьесы режиссера Бориса Хлебникова.

«Спектакль и фильм — это абсолютно два разных произведения, как Марс и Венера. Возможно, для нас это и стало главным критерием, почему мы согласились. Спектакль — это одна условность, одна большая метафора. Там мы играем на голой плите, да и материала больше, чем в фильме», – отметил Бурковский.

По словам актера, фильм был снят одним дублем. Репетиция заняла неделю. Микрофоны для записи речи артистов были установлены на разных местах съемочной площадки.

«У нас было по два очень маленьких микрофона, которые заказывали специально из Америки. Мы могли их вставить так, чтобы их вообще не было видно. На площадке не было крыши и люди проложили специальный маршрут, чтобы ходить и записывать. Боря (Хлебников, режиссер - ред.) не пустил никого в сет, чтобы действие в фильме могло развиваться. Это было круто», – заявил актер.

Говоря об отношениях героев «Солнечной линии», Бурковский отметил, что персонажи не прислушиваются к мнению друг друга. По мнению актера, в отношениях важно разговаривать.

Бурковский был одним из участников КВН. Для многих программа стала социальным лифтом и позволила развить карьеру. Сам же Бурковский не воспринимал для себя КВН как стартовую площадку. При этом на вопрос, следит ли он за игрой сейчас, артист отвечает отрицательно.

«Говорю честно — нет. Я отношусь к этому немного по-другому, как к рок-н-роллу и, наоборот, как к игре, которой было приятно заниматься. Мы не думали о будущем. Мы думали только о том, что происходит здесь и сейчас, и поэтому для меня КВН никогда не был социальным лифтом. Я к нему так не относился», – подчеркнул Бурковский.

Также актер рассказал, как он оценивает скорость своего карьерного роста. По мнению Бурковского, его творческий путь не был быстрым. Сам артист признается, что подходит к выбору проектов обстоятельно.

«Я тщательно выбираю роли, которые мне нравятся – это раз. Режиссера, с которым хочу работать, – это два. Я хочу наслаждаться, потому что это моя любимая работа», – заключил Бурковский.