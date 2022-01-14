РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 янв. Полицейские Томилинского отдела МВД России «Люберецкое» задержали 39-летнего подозреваемого в сбыте наркотических веществ, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В результате личного досмотра у мужчины изъяли 26 свертков из черной клейкой ленты с порошкообразным веществом светлого цвета. Подозреваемый сообщил, что найденное вещество принадлежит ему, и предназначалось для дальнейшей расфасовки и сбыта.

После осмотра места происшествия полицейские обнаружили три тайника-закладки, которые мужчина успел сделать ранее. По результатам химического исследования установлено, что содержимое свертков является наркотическим средством - героином, общей массой более 26 г.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ. Люберецкий городской суд заключил подозреваемого под стражу.