РИАМО - 14 янв. Подмосковное управление Росреестра и региональный филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» проведут для жителей области совместную горячую телефонную линию на тему определения кадастровой стоимости объектов недвижимости. Мероприятие пройдет 19 января с 11:00 до 13:00, сообщает пресс-служба управления Россрестра по Московской области.

«Проведение консультаций от специалистов, осуществляющих государственную регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости, а также предоставление сведений из ЕГРН, востребовано у граждан и профессиональных участников рынка недвижимости», - отметила руководитель подмосковного управления Росреестра Светлана Зайцева.

На горячей телефонной линии граждане смогут задать вопросы по следующим направлениям:

- какие организации наделены полномочиями по определению кадастровой стоимости на территории Московской области,

- применение вновь рассчитанной кадастровой стоимости объектов недвижимости,

- кто предоставляет разъяснения, связанные с определением кадастровой стоимости,

- где находится и как функционирует комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости.

Кроме того, жители региона смогут задать вопросы на такие темы, как:

- порядок оспаривания кадастровой стоимости в суде и комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости в рамках действующего законодательства,

- проведение работ по государственной кадастровой оценке в отношении земельных участков, расположенных на территории Московской области в 2022 году.

Позвонить на горячую линию можно будет по номеру телефона: 8 (495) 223-45-41.