РИАМО - 14 янв. Режиссер Борис Грачевский был незаменим, когда надо было пообщаться с детьми, он всего был открыт для всех, сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

В пятницу на Троекуровском кладбище в столице открыли памятник Борису Грачевскому. Церемония прошла в годовщину смерти создателя «Ералаша».

«Люди помнят, любят, знают. <…> Боря был удивительным человеком. У него были сложные моменты, но все равно улыбка никогда не сходила с его лица. Отзывчивый человек. Всегда, когда надо было пообщаться с детской аудиторией, Боря был незаменим», - отметил Герасимов.

Он добавил, что много раз ездил с Грачевским в «Артек» и в «Орленок». Режиссера всегда хорошо принимали и очень любили.

Гендиректор ассоциации «Столичный цех деятелей культуры», почетный член Союза писателей России Лев Ланцман уточнил, что именно цех выступил с инициативой установки памятника на могиле режиссера.

«То, что память настолько велика, говорит о том, какое место он (Грачевский - ред.) занимал в культуре, кинематографии Москвы, России, как его творчество влияет на <...> историческую память. Несколько поколений выросло на его произведениях», - сказал Ланцман

Он подчеркнул, что произведения Грачевского добрые, воспитывающие, дающие возможность молодым людям войти во взрослую жизнь умными и просвещенными.

Борис Грачевский родился в 1949 году. Он вместе с драматургом Александром Хмеликом в 1974 году создал детский киножурнал «Ералаш». Также Грачевский снимал кино и писал сценарии.

В 90-х годах он в качестве худрука киножурнала предоставил возможности многим кинематографистам, которые остались без работы, снимать сюжеты для «Ералаша».

Грачевский умер 14 января 2021 года. Причиной смерти стал Covid-19.

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