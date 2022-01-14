РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 янв. Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин совместно с заместителем по вопросам транспорта и дорожного хозяйства Ириной Копыльченко посетил остановочно-разворотную площадку возле станции метро «Котельники», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Именно от этой остановки жители едут в другие близлежащие населенные пункты Подмосковья.

Глава пообщался с жителями и выслушал предложения и пожелания по улучшению сложившейся ситуации. В связи с реконструкцией транспортной развязки на пересечении МКАД и улицы Верхние Поля на дорогах возникли затруднения движения. Время ожидания посадки на общественный транспорт увеличилось.

«Будем прорабатывать вопрос с движением общественного транспорта совместно с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и «Мострансавто», а пока, до стабилизации ситуации с увеличенным временем ожидания и посадки на общественный транспорт, акция по раздаче горячего чая будет продолжена» - сказал Жигалкин.

Он добавил, что волонтеры местного Молодежного парламента продолжают бесплатную раздачу горячего чая на остановках рядом с метро.